"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На проспекте Мира затруднено движение в направлении центра ближе к ТТК. Плотный поток от проезда Ольминского едет со скоростью 17 километров в час.

На Каширском шоссе тормозят движение в сторону центра автомобиль с неисправностью и столкнувшиеся машины в районе проспекта Андропова. В результате поток уплотнился от Борисовского проезда.



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