"Утро": москвичам рассказали о погоде 15 сентября

В четверг, 15 сентября, в Москве ожидаются облачная погода и небольшой дождь. Температура днем составит 15 градусов.

Будет дуть ветер с порывами 3–8 метров в секунду. Влажность воздуха – 75%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.