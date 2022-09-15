"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 6 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 6 баллов. На Савеловской эстакаде образовались плотные потоки с обеих сторон Третьего транспортного кольца. На внешней стороне машины скопились от Сущевского Вала, на внутренней поток тормозит от Беговой улицы.

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