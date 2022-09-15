"Утро": низкое атмосферное давление ожидается в столице 15 сентября

В четверг, 15 сентября, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 75%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 738 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 15 градусов. Вечером температура составит 12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.