"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Полчаса водители потеряют на юге МКАД. Поток от Липецкой улицы до Варшавского шоссе едет со скоростью 13 километров в час.

Стоит Ярославское шоссе в направлении центра. Помимо скопления машин, движению мешает ДТП. Почти час займет путь от МКАД до Северянинского путепровода. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.