"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Движение в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов составляет 85 километров.

Нелегко проехать на внешней стороне 77-го километра МКАД из-за проведения дорожных работ. Длина затора там составляет 5,5 километра.

На Балаклавском проспекте сразу две небольшие аварии задерживают движение в сторону Кантемировской улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.