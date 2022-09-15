"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. Плотное движение наблюдается на юге Третьего транспортного кольца в обоих направлениях. Средняя скорость на Автозаводской улице пока остается приемлемой на обеих сторонах – 60 километров в час.

Формируется затор на шоссе Энтузиастов в сторону центра, начиная от Электродного проезда уплотнился поток. А скорость машин до Авиамоторной улицы снизилась до 15 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.