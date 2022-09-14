"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

В настоящий момент трафик в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 93 километра.

Сбросить скорость придется на Северо-Восточной хорде по направлению в область из-за столкновения двух автомобилей. Затор оценивается в 1,5 километра.

Затруднено движение и на ТТК от 2-го Кожуховского до 1-го Угрешского проезда по причине неисправного автомобиля. Затор здесь растянулся на 1,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.