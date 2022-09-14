"Утро": москвичам рассказали о погоде 14 сентября

В среду, 14 сентября, в Москве ожидаются облачная погода и небольшой дождь. Температура днем составит 14 градусов.

Будет дуть ветер с порывами 3–8 метров в секунду. Влажность воздуха – 66%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.