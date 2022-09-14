"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Полчаса будете добираться до центра по Каширскому шоссе. Средняя скорость на магистрали не превышает 30 километров в час. Самый медленный участок – перед развилкой с Варшавским шоссе из-за затруднений на последнем.

Уплотнился поток на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира, после проезда на Сухаревской площади движение впереди свободное. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.