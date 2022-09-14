"Утро": движение в Москве оценили в 4 балла

В настоящий момент трафик в столице оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 125 километров.

Сбросить скорость придется на Третьем транспортном кольце от 1-го Автозаводского проезда и до начала Автозаводского моста из-за столкновения двух автомобилей. На месте ДТП уже работает экипаж дорожного патруля ЦОДД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.