"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Медленно едет Автозаводская улица после аварии на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. До 20 километров в час снизилась скорость машин на данном участке.

На Варшавском шоссе движение в направлении центра тормозит ДТП на перекрестке с Кантемировской улицей. Машины скопились от Дорожной улицы. Полчаса будете добираться до развилки с Каширским шоссе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.