"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

В настоящий момент движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов составляет 142 километра.

На Каширском шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Движение затруднено на три километра.

На съезде с внешней стороны ТТК на Звенигородское шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Затор растянулся на один километр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.