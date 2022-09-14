"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. 15 минут водители потеряют в заторе на Волоколамском шоссе. Сформировался он перед Тушинским тоннелем и тянется от Волоколамской эстакады.

Тормозит внутренняя сторона МКАД на юге. Средняя скорость машин на участке от Липецкой улицы до Варшавского шоссе не превышает 20 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.