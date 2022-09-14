"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Движение в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов составляет 72 километра.

На Ярославском шоссе в сторону центра столкнулись два легковых автомобиля. Движение затруднено на три километра.

Из-за дорожных работ на внутренней стороне 14-го километра МКАД водителям придется постоять в заторе длиной семь километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.