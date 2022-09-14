"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. На Савеловской эстакаде наблюдается интенсивное движение в обоих направлениях, плотные потоки наблюдаются с обеих сторон Третьего транспортного кольца. Скорость там остается максимально разрешенной – 60 километров в час.

Притормаживает участок в направлении центра на шоссе Энтузиастов от Электродного проезда до Авиамоторной улицы. Скорость машин там снизилась до 15 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.