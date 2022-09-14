"Утро": в столице ожидается 14 градусов 14 сентября

В среду, 14 сентября, в Москве ожидаются облачная погода и небольшие дожди. Температура днем составит 14 градусов тепла.

Будет дуть ветер с порывами 3–8 метров в секунду. Влажность воздуха – 65%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.