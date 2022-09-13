"Утро": движение автомобилей в столице оценили в 4 балла

Движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 75 километров.

Затруднено движение на востоке ТТК. Плотный затор образовался от Лефортовского тоннеля до Нижегородской эстакады. Там после пересечения съезда на Нижегородскую улицу на эстакаде продолжаются работы по ремонту моста. Кром того, там же произошло мелкое ДТП двух автомобилей.

Сложно проехать по внутренней стороне МКАД от Волоколамского до Ленинградского шоссе. Причина – проведение дорожных работ после пересечения улицы Свободы. Длина затора – пять километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.