"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Затруднено движение в обоих направлениях на юге МКАД. На внутренней стороне на участке от Каширского до Варшавского шоссе водители потеряют полчаса. На внешней стороне от Варшавского шоссе до Липецкой улицы скорость потока не превышает 22 километров в час.

Трудно въехать в город на Волгоградском проспекте. Плотный поток начинается от МКАД. 15 километров в час – средняя скорость на магистрали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.