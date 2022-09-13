"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 13 сентября

Атмосферное давление в столице установилось во вторник, 13 сентября, на отметке 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 18 градусов. Вечером температура составит 13 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.