"Утро": движение в Москве оценили в 5 баллов

Движение в столице держится на отметке 5 баллов. Общая длина заторов – 109 километров.

Практически без движения находится внешняя сторона ТТК от Рижской эстакады до улицы Нижняя Масловка. Там на съезде с Башиловской улицы произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Длина затора – более трех километров.

На юге МКАД непросто проехать по внутренней стороне от Каширского шоссе до 36-го километра из-за аварии с участием двух легковых автомобилей. Длина затруднений – более восьми километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.