"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

Дорожный трафик в столице – 5 баллов. Общая протяженность заторов в городе – 137 километров.

Затруднено движение в сторону ТТК по проспекту Мира от улицы Бориса Галушкина до Крестовского путепровода. Причина – столкновение двух легковых автомобилей перед путепроводом в среднем ряду. Длина затора составляет три километра.

Из-за дорожных работ в самом начале Кутузовского тоннеля непросто проехать по внутренней стороне от Лужнецкой эстакады до Киевского путепровода. Там на съезде с путепровода бетонными блоками перекрыт левый ряд. Длина затора – 2,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.