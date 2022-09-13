"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На 78-м километре МКАД произошло ДТП с участием мотоциклиста. Движение в районе аварии осуществляется по двум полосам из пяти. Машины скопились от Алтуфьевского шоссе. В Дептрансе рекомендовали водителям выбирать пути объезда.

На Волоколамском шоссе перед Тушинским тоннелем образовался затор в сторону центра. Скорость машин там снизилась до трех километров в час. Водители задержатся там на 15 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.