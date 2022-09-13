"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 13 сентября

Во вторник, 13 сентября, относительная влажность воздуха в столице составит 65%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 748 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 18 градусов. Вечером температура составит 13 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.