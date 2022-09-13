"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

В настоящий момент ситуация в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 71 километр.

На 78-м километре МКАД произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. Движение затруднено на пять километров. Также образовался затор на Алтуфьевском шоссе в центр. В районе дома № 9 столкнулись два автомобиля. На данный момент движение затруднено на 1,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

