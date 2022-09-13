"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. Плотно на въезде в город на Волгоградском проспекте, скорость потока там не превышает 20 километров в час.

Есть затруднения на шоссе Энтузиастов в направлении центра. Перед Большим Купавенским проездом образовался небольшой затор и впереди тормозит участок от Электродного проезда до Авиамоторной улицы, полчаса водители будут добираться до центра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.