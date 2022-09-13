"Утро": в столице ожидается 18 градусов 13 сентября

Во вторник, 13 сентября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днем составит 18 градусов тепла.

Будет дуть ветер с порывами 2–7 метров в секунду. Влажность воздуха – 65%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.