"Утро": движение автомобилей в столице оценили в четыре балла

Дорожный трафик в Москве оценили в четыре балла.

Затруднения есть по внешней стороне на северо-западе Московской кольцевой, от Ленинградского шоссе до 69 километра. Причина – столкновение грузового и легкового автомобилей в районе разворотной эстакады на Волоколамское шоссе. Участники аварии перекрыли средние ряды. Длина затора – 5,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.