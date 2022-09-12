"Утро": движение в Москве оценили в четыре балла

Специалисты ЦОДД оценили движение в столице в четыре балла.

На Каширском шоссе при движении в сторону центра образовался затор от Шипиловской улицы до Коломенского проезда. Сразу несколько ДТП на данном участке мешают двигаться с разрешенной скоростью.

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