"Утро": столичный трафик в утренние часы составил пять баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в пять баллов, общая длина заторов – 122 километра.

Затруднено движение по внутренней стороне на севере ТТК, а именно от Ленинградского проспекта до Рижской. Причиной стало столкновение двух автомобилей на съезде с Третьего кольца к проспекту Мира. Там свободен всего один ряд, длина затора – пять километров.

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