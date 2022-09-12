"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в пять баллов

Дорожный трафик в столице – пять баллов. Общая протяженность заторов в городе – 166 километров.

Затруднено движение по внутренней стороне МКАД на юге Москвы. Там сложно проехать участок от Липецкой улицы до Ясенево. Причина – неисправный легковой автомобиль на 38 километре, а именно перед съездом на улицу Павла Фитина. Водитель автомобиля перекрыл средний ряд. Длина затора – более восьми километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.