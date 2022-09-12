"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 12 сентября

В понедельник, 12 сентября, относительная влажность воздуха в столице составит 62%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 14 градусов. Вечером температура составит 9 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.