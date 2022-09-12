"Утро": загруженность столичных дорог оценили в пять баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, следует из данных ЦОДД. Машины встали на Щелковском шоссе и Большой Черкизовской улице.

Затор образовался на Волоколамском шоссе при движении в сторону центра. Перед Тушинским тоннелем скопилось много машин. Длина затруднений – два километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.