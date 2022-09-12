"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в три балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в три балла. Затор длиной в 2,5 километра образовался на Можайском шоссе и Кутузовском проспекте по направлению в центр по причине неисправного автомобиля в третьей полосе на Кутузовском проспекте в районе улицы Клочкова.

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