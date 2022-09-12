"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в два балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в два балла. На шоссе Энтузиастов образовался затор.

На Дмитровском шоссе при движении в сторону центра формируется затор от Ижорской улицы до станции метро "Селигерская". Затруднения незначительны, двигаться с разрешенной скоростью мешают дорожные работы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.