"Утро": в столице ожидается 14 градусов 12 сентября

Все выходные москвичи наслаждались теплой и солнечной погодой, но уже в ночь на понедельник вновь вернулись дожди. Утро 12 сентября встретило жителей столицы пасмурной погодой.

Согласно прогнозам, днем в Москве ожидается 14 градусов, вечером температура составит 9 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.