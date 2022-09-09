"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Дорожный трафик в городе оценивается 5 баллов. Протяженность заторов в городе составляет 96 километров.

Непросто проехать в сторону ТТК по Варшавскому шоссе от Кантемировской до Нагатинской улицы. Причина – столкновение двух автомобилей в районе станции метро "Нагатинская". Длина затора – 2,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.