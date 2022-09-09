"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На Нижней Масловке наблюдается плотное движение на обеих сторонах Третьего транспортного кольца. Скорость машин и там, и там составляет 20 километров в час.

Сохраняется затор в направлении центра на Люблинской улице. Из-за ранее произошедшего ДТП поток уплотнился от улицы Частова. Водители задержатся там на 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.