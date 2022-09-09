"Утро": высокое атмосферное давление ожидается в Москве 9 сентября

Атмосферное давление в столице установилось в пятницу, 9 сентября, на отметке 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 13 градусов. Вечером температура составит 10 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.