"Утро": движение в Москве оценили в 5 баллов

Столичный трафик держится на отметке 5 баллов. Протяженность заторов в городе – 112 километров.

Практически парализовано движение по Люблинской улице в сторону Остаповского проезда. Там перед пересечением Саратовской улицы произошло столкновение шести автомобилей. Из-за аварии движение в сторону Остаповского проезда ограничено всего до одной полосы. Длина затора – шесть километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.