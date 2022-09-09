"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов. Это следует из данных ЦОДД.

На Люблинской улице произошло ДТП. Сразу несколько автомобилей столкнулись, поэтому там движение сильно затруднено. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.