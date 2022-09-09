"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 9 сентября

В пятницу, 9 сентября, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 70%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 756 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 13 градусов. Вечером температура составит 10 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.