"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

Движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 116 километров.

Непросто проехать по внутренней стороне Третьего кольца от Лефортовского тоннеля до Нижегородской эстакады. Там продолжаются работы по ремонту мостовой конструкции. Движение в сторону Волгоградского проспекта ограничено всего до двух полос.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.