"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Много машин скопилось на Волоколамском шоссе перед Тушинским тоннелем в направлении центра. скорость потока снизилась на этом участке до трех километров в час.

Притормаживает внутренняя сторона МКАД на юге. На 30-м километре произошло ДТП в правом ряду. Водители задержаться там на 15 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.