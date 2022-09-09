"Утро": температура в столичном регионе 9 сентября составит 13 градусов

В пятницу, 9 сентября, атмосферное давление в столичном регионе установится на отметке 756 миллиметров ртутного столба. Днем ожидается 13 градусов тепла. Вечером температура составит 10 градусов.

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