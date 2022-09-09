"Утро": движение в столице оценили в 3 балла

В настоящий момент московский трафик оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 66 километров.

Затруднено движение на ТТК по внутренней стороне. На Нижегородской эстакаде в районе проведения работ произошло столкновение двух автомобилей. Движение затруднено на три километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.