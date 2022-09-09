"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 2 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 2 балла. Затруднения наблюдаются на юго-западе ТТК. Также увеличиваются заторы на 11-м километре МКАД. Там произошло ДТП. Водители задержаться на этом участке на 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.