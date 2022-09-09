"Утро": москвичам рассказали о погоде 9 сентября

В пятницу, 9 сентября, в Москве ожидается облачная погода. Температура днем составит 13 градусов тепла.

Будет дуть ветер с порывами 2–7 метров в секунду. Влажность воздуха – 70%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.