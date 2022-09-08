"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Дорожный трафик в городе оценивается в 6 баллов. Общая протяженность заторов – 142 километра.

В эти минуты не просто проехать по внутренней стороне на западе Третьего кольца – от Лужнецкой эстакады до Кутузовского тоннеля. Там после съезда с Киевского путепровода продолжаются дорожные работы в левом ряду. Длина затора – 3,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.