"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 7 баллов

По данным ЦОД, в данный момент в столице 7 баллов. Не обходится без проблем на внешней стороне Садового кольца. У Большой Сухаревской площади скопилось много машин, затор начинается от Курского вокзала и тянется до пересечения с улицей Проспект Мира. В заторе водители потеряют около 15 минут.

Сложности возникли на участке МКАД в районе пересечения с Волгоградским проспектом. Длина затруднений достигла отметки 12 километров. Больше часа потребуется водителям на преодоление участка кольца от Щелковского шоссе до улицы Верхние поля. Плотный поток едет с минимальной скоростью. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.